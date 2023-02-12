أبو ريالة يقرّر التوجّه للمحكمة الدولية

غزة/ وائل الحلبي:

قرّر اللاعب محمد أبو ريالة التوجّه للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" للطعن على قرار المحكمة الرياضية بتثبيت قرار اتحاد كرة القدم باستمرار اللاعب قيود نادي الرضوان.

ويعتزم أبو ريالة الطعن على قرار المحكمة الرياضية لدى "كاس" من أجل تحرير نفسه من قيود ناديه الأم، خاصة وأن المحكمة الرياضية لم تذكر الأسباب التي استند عليها الحكم الصادر بتثبيت قرار اتحاد الكرة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها الطعن على قرارات المحكمة الرياضية لدى الـ"كاس"، بعد خطوة اتحاد كرة السلة بالتوجّه لنفس المحكمة للطعن على الحكم الصادر عنها لصالح نادي خدمات المغازي.

وكان أبو ريالة دخل في خلافات مع ناديه مع بداية الموسم الحالي، بعدما رفض الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي بعد خوضه لعدّة تجارب على سبيل الإعارة مع فريق اتحاد بيت حانون لموسم واحد وشباب جباليا لمدَّة موسمين متتاليين.

وغاب أبو ريالة عن المشاركة في الموسم الحالي بعد رفض الرضوان الاستغناء عنه، حيث كان مرشحًا للانتقال لشباب رفح أو الشاطئ قبل أن يصل لطريق مسدود في مفاوضاته مع الرضوان.