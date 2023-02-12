للمرة العاشرة.. سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه اليابانية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأحد، رصد سفينة تابعة للبحرية الصينية تدخل المياه الإقليمية اليابانية قبالة محافظة كاجوشيما جنوب غرب اليابان.

وهذه هي المرة العاشرة التي تدخل فيها سفينة عسكرية صينية المياه اليابانية، وكانت المرة التاسعة في ديسمبر الماضي، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأعربت الحكومة اليابانية عن قلقها الشديد للجانب الصيني عبر القنوات الدبلوماسية إزاء الحادث الأخير.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية رصد قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، سفينة استطلاع من طراز "شوبانج" تابعة للبحرية الصينية تبحر شمالاً في المنطقة المتاخمة جنوب جزيرة ياكوشيما في محافظة كاجوشيما نحو الساعة 12:50 صباح اليوم الأحد (3:50 مساء أمس السبت بتوقيت غرينتش).

ودخلت السفينة الصينية المياه اليابانية جنوب غرب ياكوشيما نحو الساعة 2:30 صباحاً، وأبحرت هناك لمدة ساعة و40 دقيقة.

وغادرت السفينة المياه شمال شرق جزيرة كوتشينورابو في محافظة كاجوشيما.

وقامت طائرة دورية طراز بي-1 تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية بمراقبة السفينة الصينية.

المصدر / وكالات