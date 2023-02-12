ثلاث إصابات خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين

أعلنت وزارة الصحة، عن وصول ثلاث إصابات بحالة الخطر إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

وأفادت الوزارة في تصريح مقتضب أنّ الإصابات الثلاث في البطن.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، مخيم جنين، بهدف اعتقال شقيق الأسير زكريا الزبيدي على حدّ زعم الإعلام الإسرائيلي.

واندلع اشتباك مسلح متواصل بين المقاومين وجنود الاحتلال.

وزعم الإعلام الإسرائيلي أنّ جيش الاحتلال نجح باعتقال شقيق الأسير زكريا زبيدي.

ووِفق مصادر فلسطينية نشر الاحتلال قناصته على أسطح بنايات على أطراف مخيم جنين وأطلق الدخان الكثيف في محيط منازل معيّنة ليتمكن من اعتلاء أسطح البنايات.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ لها: يخوض مجاهدونا وفصائل المقاومة اشتباكًا عنيفًا مع قوات خاصة في منطقة (حي الجابريات) في محيط مخيم جنين واستهدفوها بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة".

بدورها قالت كتيبة جنين عبر حسابها في منصة "تيليغرام": "كتيبة جنين بعون الله وتوفيقه تتمكن من استهداف قوات الاحتلال في المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وتخوض اشتباكات عنيفة وتُحقّق إصابات مباشرة".

وأضافت أنّ "مجاهدينا يوجّهون صليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات الاحتلال وآلياته بشكل مباشر في محيط المخيم".

وذكرت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال تحاصر منزلًا قرب المخيم وأنباء عن انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين