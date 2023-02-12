"فلسطين أون لاين" تحوز على مواقع متقدمة بتقرير "المركز الإعلامي" السنوي

أطلق المركز الشبابي الإعلامي يوم الأحد، التقرير السنوي "واقع الإعلام الرقمي في فلسطين خلال عام 2022"، الذي يرصد ويوثق حالة الإعلام الرقمي خلال هذا العام الحافل بالأحداث البارزة التي تفاعل معها الفلسطينيون.

وتناول تقرير واقع الإعلام الرقمي عدة أقسام تهم الباحثين في مجال الإعلام الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، من إحصائيات وأرقام فلسطينية وعالمية حول استخدام منصات التواصل، بالإضافة إلى معلومات مهمة حول واقع المحتوى الفلسطيني، الذي يتعرض لزيادة ملحوظة في إجراءات التضييق والملاحقة.

وجاءت _النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين اليومية- ضمن أعلى الصفحات متابعة من قِبل الجمهور في فيسبوك، وكذلك على مستوى المجموعات الإخبارية بتطبيق المراسلة الفوري "واتساب"، وأيضا في تطبيق تيليجرام.

واعتمد التقرير الذي أطلقه المركز الشبابي الإعلامي، على منهجية علمية تراعي الخصوصية والحداثة، والتركيز على القضايا التي أُثيرت خلال عام 2022 في تبويب "عواصف سوشلجية" مثل: أحداث القدس وثورة الداخل المحتل وقلاع الضفة واستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة وحضور فلسطين في مونديال قطر 2022.

كما استعرض التقرير أبرز الموضوعات التقنية حول الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والميتافيرس، ويورد معلومات للمهتمين حول الوسوم الأكثر تداولًا، وأبرز المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى أبرز الحسابات والصفحات الفلسطينية عبر منصات التواصل المختلفة.

وأكد رئيس المركز الشبابي الإعلامي إبراهيم مقبل أهمية رصد واقع الإعلام الرقمي، باعتباره الفضاء الذي يجمع آراء الناس ويُوثّق تفاعلاتهم واهتماماتهم المختلفة، بما يفيد المؤسسات الإعلامية والتسويقية في فهم بيئة الجمهور.

وأوضح مقبل أنّ المركز استفاد من التفاعل الواسع مع تقريره للعام الماضي، وطور آليات عمله، وِفق الملاحظات الواردة بذلك، وتابع المركز باهتمام المستحدثات في مجال منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا المرتبطة بفلسطين.

من الجدير ذكره أنّ تقرير المركز الشبابي الإعلامي يصدر للسنة السادسة على التوالي، كإضافة نوعية للمكتبة الفلسطينية الرقمية وإثراء لها، ويقدم معلومات وأرقامًا تفيد كلّ المهتمين في مجال الإعلام الرقمي الذي أصبح ذا مجال اهتمام واسع ومتطور.

وأشرف على إعداد التقرير نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإعلام الاجتماعي، وهم: سمير النفار، خالد صافي، أشرف مشتهى، سائد حسونة، داود أبو ضلفة، آلاء الهمص.

ويأتي هذا التقرير ليكون مصدر إلهام ومعرفة للمتابعين والمهتمين من الأفراد والمؤسسات والشركات المختصة للارتقاء بمنهجية عملهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وفضاء الإعلام الرقمي.

المصدر / فلسطين أون لاين