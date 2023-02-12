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ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا لـ 91

12 فبراير 2023 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا لـ 91

أفادت وزارة الخارجية التابعة للسلطة، بارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا.

وقالت الوزارة إنّ عدد الضحايا جراء الزلزال بلغ حتى الآن 91 فلسطينيًّا، بعد وفاة مواطنة وابنتها في تركيا.

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وأشارت إلى أنّ المواطنة فاتن غازي صالح وابنتها تسنيم، توفيتا في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر، وهنّ من فلسطينيات سوريا المقيمات في تركيا.

وأكدت مصادر فلسطينية أنّ عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كلٍّ من تركيا وسوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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