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من قصة الزلزال اليوم.. إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض

12 فبراير 2023 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
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ذكرت محطة "تي آر تي" الحكومية التركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أنه تم إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في جنوب شرق تركيا.

وتمكن أعضاء من فرق الإنقاذ من إنقاذ الرضيع على قيد الحياة، عندما سمعوا صوت بكائه، تحت أنقاض مبنى منهار في مقاطعة هاتاي التركية، بعد 140 ساعة من وقوع الزلزال.

وذكرت المحطة أنه تم إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عامًا في نفس المقاطعة بعد أن علق تحت الأنقاض لمدة 149 ساعة.

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ويبلغ عدد القتلى الرسمي الآن أكثر من 28 ألف شخص، منهم 24 ألفًا و517 شخصًا في تركيا.

وتحدثت الأنباء الواردة من سوريا طبقًا لآخر إحصاء عن 3574 حالة وفاة.

المصدر / وكالات
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