وظيفة شاغرة في برنامج غزة للصحة النفسية

برنامج غزة للصحة النفسية جمعية أهلية غير ربحية تأسست عام 1990م، وتعمل في مجال الصحة النفسية وحقوق الإنسان، وتسعى للوصول بمجتمعنا الفلسطيني إلى مستوى عالٍ من الصحة النفسية المجتمعية عن طريق تقديم خدمات إكلينيكية، اجتماعية، تدريبية، بحثية وحشد ومناصرة لفئات الأطفال والنساء وضحايا العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وصل إعلان توظيف صادر عن الجمعية تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة رئيس/ة وحدة الأبحاث والدراسات Head of Research & Studies Unit ضمن مشاريع الجمعية على أن تتوفر في المتقدمين/المتقدمات الشروط التالية:

شروط الوظيفة:

1. المؤهلات العلمية:

- أن يكون المتقدم/ة حاصلاً/ة على درجة الدكتوراة أو البورد في الطب النفسي أو درجة الدكتوراة في علم النفس أو الصحة النفسية كحد أدنى للتقدم للوظيفة.

2. الخبرات:

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل.

- نشر ثلاثة أبحاث علمية على الأقل في مجلات علمية محكمة.

3. المهارات المطلوبة:

• مهارة عالية في اللغة الانجليزية (كتابة، قراءة، محادثة).

• مهارة عالية في استخدام برامج الحاسوب التطبيقية والإحصائية وتصفح الانترنت.

• مهارة عالية في إعداد وكتابة التقارير البحثية وخاصة في مجال الأبحاث التطبيقية والسريرية ونشر الأبحاث في مجلات علمية.

• القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل ضغط العمل.

• القدرة على التنقل والسفر في حدود ما تتطلبه الوظيفة.

المهام الوظيفية الرئيسية:

1. الإشراف على الوحدة ومتابعة إنجاز وتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال المختلفة.

2. الإشراف على والمشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي وتحليلها.

3. المساعدة في إعداد مقترحات التمويل ووثائق المشاريع.

4. الإشراف على استقطاب الباحثين الميدانيين وتدريبهم والإشراف على سير الأبحاث.

5. تصميم الاستبيانات واختيار العينات التي يغطيها موضوع البحث العلمي.

6. تحليل وتفسير نتائج الدراسات والبحوث.

7. إعداد وكتابة التقارير الإحصائية والبحثية.

8. نشر نتائج الدراسات والأبحاث في المجلات العلمية واستطلاعات الرأي على المعنيين.

9. حفظ البيانات والمعلومات ومتابعة قاعدة البيانات.

10. ترأس لجان البحث العلمية والدعوة لاجتماعاتها.

11. المساهمة في التحضير ومتابعة جلسات المؤتمرات وأيام العمل والورش الدراسية.

12. الإشراف على التقييم البحثي للأنشطة والمشاريع التي ينفذها البرنامج حسب المطلوب.

13. الإشراف على طلاب الدراسات العليا ومساعدتهم لإجراء البحوث المطلوبة بما يخدم أهداف العمل.

14. تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في الدائرة وإعداد خطة تدريبية سنوية.

15. تقييم أداء العاملين في الوحدة حسب النظام المعمول به

16. القيام بأية مهام أخرى يكلف بها من قبل المسئول المباشر وبحسب ما تتطلبه حاجة العمل.

طريقة التسجيل

- على من يرغب/ترغب في التقدم للوظيفة ويتوفر لديه/ها الشروط اللازمة مراجعة وحدة الشئون الإدارية والموارد البشرية في المقر الرئيسي للجمعية -غزة/ تل الهوا - شارع 8 - غرب دوار الدحدوح/ هاتف رقم: 2641513 لاستلام طلب التوظيف وتعبئته وتقديمه مصحوباً بالسيرة الذاتيةCV وصورة عن الشهادات العلمية المصدقة وشهادات الخبرة وصورة عن الهوية الشخصية وصورة شخصية ورسالة تغطية Cover Letter باللغة الانجليزية موضحاً فيها رغبته/ـا في التقدم للوظيفة على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات يوم الأربعاء الموافق 15/02/2023 الساعة الواحدة ظهراً ولن ينظر لأي طلب بعد هذا التاريخ.