فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مركز حقوقي يدين استمرار أعمال الهدم والتهجير في القدس

من "دايتون" إلى "فينزل".. خطط أمريكية لإجهاض المقاومة بالضفة

وظيفة شاغرة في نادي تشامبيونز بمدينة غزة

باكستاني "مجهول" يتبرع بـ30 مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال

"واعد" تفتتح معرضًا لمقتنيات الأسرى في كوالالمبور

"الأسرى" بغزة: ارتفاع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى 13

وقفات احتجاجية لأولياء الأمور والمعلمين أمام مديريات "التعليم" بالضفة

والد المعتقل مصعب اشتية: لا بوادر لإطلاق سراحه

المرور: إصابتان في 9 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

قادة أمنيون إسرائيليون يُحذّرون من صدع داخل مجتمع الاحتلال

وظيفة شاغرة في نادي تشامبيونز بمدينة غزة

12 فبراير 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة (مندوب مبيعات) لقسم الشركات في النادي وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: مندوب مبيعات

- الخبرة: خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التسويق و المبيعات.

- المؤهل العلمي: بكالوريوس علاقات عامة وتسويق أو إدارة أعمال أو أي تخصصات أو خبرات ذات صلة.

المهارات المطلوبة:

- مهارات عالية في فن الاتصال و التواصل.

- مهارات جيدة في استخدام برامج Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)

- القدرة على تحليل البيانات بدقة و كتابة التقارير.

- مهارات ممتازة في التسويق و الترويج.

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

- تطوير العلاقات مع الزبائن.

- حسن الهيئة والمظهر.

- اللباقة في التعامل و الأسلوب.

المهام المطلوبة:

- المساعدة في إدارة الاعمال التسويقة الخاصة بالقسم، والمحافظة على تطوير طرق العمل وفق حاجة الاسواق، بالتنسيق مع المدير المباشر.

- نسج العلاقات مع الشركات و المؤسسات الخارجية و بناء قاعدة من العلاقات العامة معهم بما يخدم سياسة القسم و يحقق الأهداف.

- المشاركة في إعداد خطة العمل الأسبوعية والشهرية و السنوية، وضع آلية عمل ناجحة لتنفيذها بما يحقق استقرار العمل.

- جمع المعلومات و تزويد القسم بمستجدات الاسواق و تحليل الأداء و كفاءة الحملات وكتابة تقارير عن ذلك.

- جلب زبائن جدد و زيادة قاعدة الزبائن المحتملين.

- جمع المعلومات و تزويد القسم بمستجدات الاسواق.

- التنسيق و متابعة عروض العضويات و عروض الاكاديميات للمؤسسات.

- المساهمة في الاعداد و وضع افكار تسويقية جديدة تساهم في جلب عملاء جدد.

- عمل زيارات ميدانية وبناء علاقات عامة جيدة مع المؤسسات، الشركات ، الجمعيات وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

- جلب الرعايات الخاصة بأنشطة النادي.

- التسجيل متاح للجميع والاختيار حسب الكفاءة.

طريقة التسجيل

- يجب المتقدم للوظيفة تعبئة النموذج وإرفاق السيرة الذاتية من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/Xa7wd9a14KPkeRoY9

- على الأشخاص المرشحين إحضار شهادات الخبرة، المؤهل العلمي، السيرة الذاتية عند المقابلة

- لن تُقبل الطلبات المرسلة بعد تاريخ 15/02/2023.

تويتر تويتر
#غزة #وظيفة #شاغر #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة