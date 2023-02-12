وظيفة شاغرة في نادي تشامبيونز بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة (مندوب مبيعات) لقسم الشركات في النادي وفقاً لما يلي:
- المسمى الوظيفي: مندوب مبيعات
- الخبرة: خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التسويق و المبيعات.
- المؤهل العلمي: بكالوريوس علاقات عامة وتسويق أو إدارة أعمال أو أي تخصصات أو خبرات ذات صلة.
المهارات المطلوبة:
- مهارات عالية في فن الاتصال و التواصل.
- مهارات جيدة في استخدام برامج Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
- القدرة على تحليل البيانات بدقة و كتابة التقارير.
- مهارات ممتازة في التسويق و الترويج.
- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
- تطوير العلاقات مع الزبائن.
- حسن الهيئة والمظهر.
- اللباقة في التعامل و الأسلوب.
المهام المطلوبة:
- المساعدة في إدارة الاعمال التسويقة الخاصة بالقسم، والمحافظة على تطوير طرق العمل وفق حاجة الاسواق، بالتنسيق مع المدير المباشر.
- نسج العلاقات مع الشركات و المؤسسات الخارجية و بناء قاعدة من العلاقات العامة معهم بما يخدم سياسة القسم و يحقق الأهداف.
- المشاركة في إعداد خطة العمل الأسبوعية والشهرية و السنوية، وضع آلية عمل ناجحة لتنفيذها بما يحقق استقرار العمل.
- جمع المعلومات و تزويد القسم بمستجدات الاسواق و تحليل الأداء و كفاءة الحملات وكتابة تقارير عن ذلك.
- جلب زبائن جدد و زيادة قاعدة الزبائن المحتملين.
- جمع المعلومات و تزويد القسم بمستجدات الاسواق.
- التنسيق و متابعة عروض العضويات و عروض الاكاديميات للمؤسسات.
- المساهمة في الاعداد و وضع افكار تسويقية جديدة تساهم في جلب عملاء جدد.
- عمل زيارات ميدانية وبناء علاقات عامة جيدة مع المؤسسات، الشركات ، الجمعيات وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
- جلب الرعايات الخاصة بأنشطة النادي.
- التسجيل متاح للجميع والاختيار حسب الكفاءة.
طريقة التسجيل
- يجب المتقدم للوظيفة تعبئة النموذج وإرفاق السيرة الذاتية من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/Xa7wd9a14KPkeRoY9
- على الأشخاص المرشحين إحضار شهادات الخبرة، المؤهل العلمي، السيرة الذاتية عند المقابلة
- لن تُقبل الطلبات المرسلة بعد تاريخ 15/02/2023.