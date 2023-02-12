وظيفة شاغرة في نادي تشامبيونز بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن نادي تشامبيونز بمدينة غزة يعلن فيه عن حاجته لموظف/ة (مندوب مبيعات) لقسم الشركات في النادي وفقاً لما يلي:

- المسمى الوظيفي: مندوب مبيعات

- الخبرة: خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التسويق و المبيعات.

- المؤهل العلمي: بكالوريوس علاقات عامة وتسويق أو إدارة أعمال أو أي تخصصات أو خبرات ذات صلة.

المهارات المطلوبة:

- مهارات عالية في فن الاتصال و التواصل.

- مهارات جيدة في استخدام برامج Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)

- القدرة على تحليل البيانات بدقة و كتابة التقارير.

- مهارات ممتازة في التسويق و الترويج.

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

- تطوير العلاقات مع الزبائن.

- حسن الهيئة والمظهر.

- اللباقة في التعامل و الأسلوب.

المهام المطلوبة:

- المساعدة في إدارة الاعمال التسويقة الخاصة بالقسم، والمحافظة على تطوير طرق العمل وفق حاجة الاسواق، بالتنسيق مع المدير المباشر.

- نسج العلاقات مع الشركات و المؤسسات الخارجية و بناء قاعدة من العلاقات العامة معهم بما يخدم سياسة القسم و يحقق الأهداف.

- المشاركة في إعداد خطة العمل الأسبوعية والشهرية و السنوية، وضع آلية عمل ناجحة لتنفيذها بما يحقق استقرار العمل.

- جمع المعلومات و تزويد القسم بمستجدات الاسواق و تحليل الأداء و كفاءة الحملات وكتابة تقارير عن ذلك.

- جلب زبائن جدد و زيادة قاعدة الزبائن المحتملين.

- جمع المعلومات و تزويد القسم بمستجدات الاسواق.

- التنسيق و متابعة عروض العضويات و عروض الاكاديميات للمؤسسات.

- المساهمة في الاعداد و وضع افكار تسويقية جديدة تساهم في جلب عملاء جدد.

- عمل زيارات ميدانية وبناء علاقات عامة جيدة مع المؤسسات، الشركات ، الجمعيات وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

- جلب الرعايات الخاصة بأنشطة النادي.

- التسجيل متاح للجميع والاختيار حسب الكفاءة.

طريقة التسجيل

- يجب المتقدم للوظيفة تعبئة النموذج وإرفاق السيرة الذاتية من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/Xa7wd9a14KPkeRoY9

- على الأشخاص المرشحين إحضار شهادات الخبرة، المؤهل العلمي، السيرة الذاتية عند المقابلة

- لن تُقبل الطلبات المرسلة بعد تاريخ 15/02/2023.