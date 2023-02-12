"واعد" تفتتح معرضًا لمقتنيات الأسرى في كوالالمبور

افتتحت جمعية واعد للأسرى معرضًا للتراث ومقتنيات وصور الأسرى الفلسطينيين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الدولي بحضور ماليزي وشعبي ومئات الشخصيات من 19 دولة آسيوية وأوروبية وإفريقية.

وضمّ المعرض عددًا من صور الأسرى ومشغولات صُنعت في داخل السجون ومقتنيات تاريخية نادرة تعود لبداية افتتاح السجون.

وأوضحت الجمعية أنّ إقامة المعرض تأتي في سياق تحشيد الجهود الإنسانية والحقوقية والإعلامية وتفعيلها بما يضمن حضورًا متواصلًا لقضية الأسرى على المستويات الدولية.

وزار المعرض عدة شخصيات حكومية وبرلمانية في يومه الأول، واطّلعت على محتواه الذي يُوثّق تجربة نضالية تاريخية في حياة الأسرى الفلسطينيين.













المصدر / فلسطين أون لاين