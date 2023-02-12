"الأسرى" بغزة: ارتفاع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى 13

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، أنّ أعداد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 13.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أنّ ارتفاع العدد جاء بعد مماطلة الاحتلال في تسليم جثمان الأسير الشهيد أحمد أبو علي الذي استُشهد فجر الجمعة الماضية.

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وتشير المعطيات إلى احتجاز جثامين حوالي (251) شهيدًا في "مقابر الأرقام"، أقدمهم أنيس دولة أحد القادة العسكريين في القوات المسلحة الثورية، والمحتجز منذ العام 1980.

وإمعانًا في جريمته فإنّ الاحتلال يرفض الاعتراف بمصير (68) مفقودًا، أو الكشف عن أماكن وجودهم.

وبحسب معطيات فلسطينية، فإنّ قوات الاحتلال احتجزت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 جثامين أكثر من (250) فلسطينيًّا استُشهدوا أو أُعدموا ميدانيًّا برصاص قوات الاحتلال، وأفرجت عن غالبيتهم لاحقًا.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز نحو 115 جثمان شهيد وشهيدة في ثلاجاتها ومقابر الأرقام، منذ اندلاع انتفاضة القدس عام2015م.

المصدر / فلسطين أون لاين