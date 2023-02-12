وقفات احتجاجية لأولياء الأمور والمعلمين أمام مديريات "التعليم" بالضفة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

نظّم أولياء أمور الطلبة والمعلمين في الضفة الغربية، صباح اليوم الأحد، وقفات احتجاجية، أمام مديريات التربية والتعليم في المحافظات، للمطالبة بالاستجابة لمطالب المعلمين.

ورفع مشاركون في الوقفات الحاشدة، لافتات كُتب على بعضها: "من حقّ المعلم أن يختار من يمثله"، "حرية وكرامة.. المعلم فوق كل شيء"، "المعلم إنسان يستحق أن يُكرّم لا أن يهان"، و"المعلم خط أحمر"، "كرامة المعلم من كرامة الوطن"، "اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

شاهد: اعتصام المعلمين في نابلس أمام مديرية التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم pic.twitter.com/6gaVFMcrmV — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 12, 2023

وكان حراك المعلمين الموحد دعا يوم أمس السبت، إلى اعتصام أمام كافة مديريات وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات الضفة في تمام الساعة 10 صباحًا، اليوم الأحد.

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وشدّد الحراك الموحد في بيانٍ له، على رفضه أيّ محاولة لجره لخانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة المنصوص عليها بموجب القانون، "فالمعلم لا يمكن أن يقبل باختزاله وجهده في مساحة ضيقة تسمى الفصيل، فهو يقدم مصلحة الوطن والطالب دومًا على أيّ مصلحة كانت، وخير مثال ما جرى في العام الماضي".

وطالب الحراك بضرورة توحيد الهتافات واليافطات بأن تعبّر فقط عن حقوق المعلم، لافتًا في السياق إلى عدم مسؤوليته عن أيّ هتافات أو يافطات لا تُعبّر عن المعلم وحقوقه.

وتواصل حكومة رام الله عبر الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين للعام الثاني على التوالي بنسب متفاوتة.













