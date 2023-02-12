الصوفي يؤكد على ضرورة تعزيز الترابط بين مجالس الإدارات وجماهير الأندية

أكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي على ضرورة تعزيز الترابط بين مجالس الإدارات وجماهير الأندية الفلسطينية في قطاع غزة.

وشدد على أنّ الرياضة وسيلة للتقريب بين الجماهير، ولا يجوز أن تقترن بالشغب، مطالبًا الجهات المعنية كافة بتحمل مسؤولياتها حتى تكون رياضتنا بعيدة عن أعمال الشغب والاعتداءات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد رياضي من محافظة رفح، مساء أمس السبت، لمقر نادي اتحاد الشجاعية بمدينة غزة، يترأسه الصوفي وبحضور مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أ. عبد السلام هنية.

وضم الوفد عضو المجلس البلدي أ. ياسر برهوم وعددًا من رؤساء الأندية برفح ولفيفًا من الكوادر الرياضية والمجتمعية، وكان في استقباله أ. نايف الحطاب رئيس نادي اتحاد الشجاعية وأعضاء مجلس الإدارة وكوادر النادي.

وأوضح الصوفي أنّ الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف احتقان الشارع الرياضي وتقوية أواصر العلاقة بين الأندية، مؤكدًا أنّ قرار اتحاد كرة القدم بمنع الجمهور من حضور المباريات جاء بناء على توصية أمنية وسياسية؛ تفاديًا لأيّ خطوة أو قرار قد يتسبب بالفوضى أو يهدد السلم الأهلي.

وفي السياق، التقى الصوفي وهنية برئيس نادي شباب رفح أ. جلال أبو نار، لمناقشة تداعيات قرار اتحاد كرة القدم بوقف الحضور الجماهيري للمباريات.

وحضر اللقاء الذي أُقيم في مقر نادي شباب رفح الرياضي نائب رئيس البلدية أ. محمد دهليز وأعضاء المجلس البلدي م. صبحي قشطة وأ. ياسر برهوم وعدد من أعضاء اتحاد كرة القدم وعدد من الشخصيات والكوادر الرياضية والمجتمعية.

وأكد الحضور على ضرورة وضع حلول جذرية لأعمال الشغب في الملاعب وتعزيز الروح الرياضية بين الأندية وروابط المشجعين.

المصدر / فلسطين أون لاين