الصحة العالمية: نحو 26 مليون متضرّر من زلزال تركيا وسوريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص.

وحذّرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة من تضرّر عشرات المستشفيات.

وأطلقت أمس السبت نداءً عاجلًا لجمع 42,8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.

وكانت المنظمة قد حرّرت بالفعل 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، وكانت قد أفادت بأنّ عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 23 مليون شخص.

لكنّ هذا العدد ارتفع السبت إلى 26 مليونًا، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليونًا في تركيا و11 مليونًا في سوريا.

وأكثر من خمسة ملايين من هؤلاء يُعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر. وبينهم نحو 350 ألف مسنٍّ وأكثر من 1,4 مليون طفل.

وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بانهيار أكثر من أربعة آلاف مبنى في الزلزال، وبتعرّض نحو 15 مستشفى لأضرار جزئية أو كبيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين