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حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال ترتفع إلى 89

12 فبراير 2023 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال ترتفع إلى 89

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 89، بعد وفاة عائلة فلسطينية من خمسة أفراد في تركيا.

وأكد مصادر رسمية فلسطينية، صباح اليوم الأحد، وفاة حميد سليم، وزوجته سهام دبور، وابنته نسرين، وحفيديه، في مدينة أنطاكيا جراء الزلزال المدمر.

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وكانت المصادر ذاتها أعلنت مساء أمس السبت، وفاة الطفل محمود شعبان (5 أعوام)، في ولاية غازي عنتاب التركية.

وأشارت إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

يذكر أنه وصل عدد الضحايا من الفلسطينيين في تركيا إلى 38، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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