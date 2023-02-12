الكشف عن مخطط خطير للمتطرف بن غفير في القدس

وفقًا لما كشفه الإعلام العبري، صباح اليوم الأحد، يخطط وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، لتنفيذ أوامر هدم صدرت بحقّ 200 منزل ومبنى في شرقي القدس المحتلة بزعم تشييدها بدون ترخيص.

ووفق صحيفة معاريف، فإنّ المتطرف بن غفير، وبعد إعلان طلبه من أجهزة الأمن تنفيذ عملية السور الواقي 2 في شرقي القدس، طلب أمس من بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال، تسليمه القائمة الكاملة بأوامر الهدم التي صدرت ولم تُنفّذ والتي يصل عددها إلى أكثر من 200.

الصحيفة ذاتها، قالت إنّ بن غفير يُخطّط لتنفيذ أوامر الهدم بشكل صارم وواسع النطاق.

اقرأ أيضًا: بعد مطالبته بتنفيذ "السور الواقي2".. بن غفير محطّ سخرية إسرائيلية واسعة

أما صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقالت إنّ هناك توترات بين بن غفير والسكرتير العسكري لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، آبي جيل.

ووفق زعم الصحيفة طلب جيل من بن غفير خفض معدل عمليات الهدم إلى ما بعد شهر رمضان لتهدئة الأوضاع، ولأنّ ذلك سيزيد من عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

وكشفت يديعوت أحرونوت عن أنّ "بن غفير رفض حديث آبي جيل، قائلًا: "منذ متى علينا الاستسلام لمن يرشقون الحجارة وزجاجات لمولوتوف.. أين جيشنا؟ (..) هل نخاف منهم؟ هناك حاليًّا 40 إنذارًا في اليوم، لا يمكننا الاستسلام وإظهار الضعف". وفق تعبيره.

وشدد بن غفير على أنّ أوامر هدم المنازل من سلطته، ووفقًا لما قاله لا ينوي التخلي عن هذا الأمر.

المصدر / فلسطين أون لاين