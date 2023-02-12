تعرَّف على حالة الطقس اليوم الأحد 12 فبراير

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تسود أجواء باردة في كافة أرجاء فلسطين، وأن تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار.

طقس فلسطين اليوم الأحد 12 فبراير

وتوقعت أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا، وشديد البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس فلسطين الاثنين 13 فبراير

كما توقعت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

طقس فلسطين الثلاثاء 14 فبراير

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس فلسطين الأربعاء 15 فبراير

ويوم الأربعاء المقبل، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين