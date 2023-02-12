فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن مخطط خطير للمتطرف بن غفير في القدس

مقتل امرأة في اللد بالداخل المحتل

الاحتلال الفاشل يحاول استعادة "السور الواقي"

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 29 ألفًا

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد 12 فبراير

تعرف على فيروس "نورو" شديد العدوى

تعرَّف على حالة الطقس اليوم الأحد 12 فبراير

ارتفاع على صرف الدولار.. أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في الخليل وسلفيت

قوات الاحتلال تقتحم القدس وتغلق منزل الشهيد "قراقع"

تعرَّف على حالة الطقس اليوم الأحد 12 فبراير

12 فبراير 2023 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
...
مدينة غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تسود أجواء باردة في كافة أرجاء فلسطين، وأن تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار.

طقس فلسطين اليوم الأحد 12 فبراير

 وتوقعت أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا، وشديد البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس فلسطين الاثنين 13 فبراير

كما توقعت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

طقس فلسطين الثلاثاء 14 فبراير

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس فلسطين الأربعاء 15 فبراير

ويوم الأربعاء المقبل، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الطقس #منخفض #حالة الطقس اليوم الأحد 12 فبراير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة