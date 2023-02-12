تعرف على فيروس "نورو" شديد العدوى

يعرف فيروس "نورو" بإنفلونزا المعدة، رغم أنه لا يرتبط بإنفلونزا البرد، وهو شديد العدوى ويسبب الإسهال والغثيان وآلام المعدة ومن الممكن أن يسبب حمى مصحوبة بالآلام.

وفيروس "نورو" هو السبب الرئيسي للأمراض المنقولة بالغذاء في البلاد، إذ يمكن أن يتلوث الطعام إذا تم زراعة الفاكهة أو الخضار أو غسلها بمياه ملوثة، كما يشكل المحار خطرًا في حالة الإصابة بفيروس "نورو" إذا تم حصاده من المياه الملوثة.

وينتشر الفيروس بسهولة عن طريق اليدين والأسطح والطعام والماء، ويمكن للشخص المصاب أن ينقل الفيروس لأيام بعد أن يشعر بالتحسن والتعافي، وربما حتى أسبوعين، بحسب معلومات مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية.

ولا يوجد علاج لفيروس "نورو" ولكن يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، بشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف، وعادة ما يتم الشفاء من المرض في غضون أيام قليلة.

المصدر / وكالات