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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في الخليل وسلفيت

12 فبراير 2023 . الساعة 06:09 بتوقيت القدس
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هاجم مستوطنون، الليلة الماضية، مركبات المواطنين بالحجارة في مسافر يطا جنوب الخليل، وعلى مدخل بلدة كفل حارس شمال سلفيت، بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح من مستوطنة “ماعون” المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، هاجموا مركبات المواطنين على “الطريق الالتفافي 60″، ورشقوها بالحجارة.

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وأضافت المصادر أن الهجمات تسببت بتضرر عدد من المركبات، عرف من أصحابها المواطن دحام أبو عرام حيث تحطم زجاج مركبته الأمامي وتضرر هيكلها.

وفي شمال سلفيت، قالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة على مدخل بلدة كفل حارس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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