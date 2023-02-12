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قوات الاحتلال تقتحم مدينة القدس وتحاصر منزل الشهيد "قراقع"

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بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مدينة القدس وتحاصر منزل الشهيد "قراقع"

12 فبراير 2023 . الساعة 03:00 بتوقيت القدس
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اقتحام مخيم شعفاط

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة القدس المحتلة وحاصرت منزل الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالمدينة.

فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال بالقرب من منزل الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال بدأت بإغلاق شبابيك المنزل (بالصاج الحديدي)، فيما استدعت مزيدًا من القوات.

كما أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى منزل الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالقدس المحتلة

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وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد قراقع، مساء السبت، وأمهلت عائلته على تفريغ منزلها حتى الساعة 11 من مساء اليوم.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل القريبة من منزل عائلة الشهيد "قراقع"، في بلدة الطور، وأجبرت المحلات التجارية المحيطة على إغلاق أبوابها.

ونفذ الشهيد قراقع، عملية دهس في مدينة القدس المحتلة؛ أدت إلى مقتل 3 مستوطنين، وإصابة آخرين بجروح.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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