رئيس الوزراء الكندي يعلن إسقاط "جسم غير محدد" فوق كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الأحد، إسقاط "جسم غير محدد" فوق شمال غرب كندا، وذلك غداة إعلان مسؤولين أميركيين إسقاط جسم فوق ألاسكا.

وجاء في تغريدة أطلقها ترودو "أمرت بإسقاط جسم غير محدد كان يحلّق في المجال الجوي الكندي"، وأضاف "تم إرسال طائرتين كندية وأميركية، ونجحت مقاتلة إف-22 أميركية في إصابة الهدف".

وتأتي الحادثتان بعد أسبوع على إسقاط قوات أميركية منطادًا صينيًا يعتقد أنه للتجسس، ما أطلق شرارة نزاع دبلوماسي جديد مع بكين.

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وأدى إسقاط واشنطن للمنطاد الصيني الأسبوع الماضي إلى تراشق للاتهامات والبيانات بين كل من بكين وواشنطن، حيث ردت الصين في حينها بأنها تحتفظ بالحق في "اتخاذ مزيد من الإجراءات"، وانتقدت الولايات المتحدة بسبب "ردها المبالغ فيه وانتهاكها الخطير للممارسات الدولية".

وقد تسبب هذا الحادث في تأجيل زيارة مقررة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصين، وما زالت السلطات الأميركية تبذل جهودًا لجمع حطام المنطاد من المحيط الأطلسي قرب سواحل كارولينا الجنوبية.

المصدر / وكالات