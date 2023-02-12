مقتل 9 مستوطنين في 275 عملًا مقاومًا بالقدس منذ بداية 2023

وثق مركز فلسطيني 275 عملًا مقاومًا ضد أهداف إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة؛ أسفرت عن مقتل تسعة مستوطنين وإصابة خمسة وثلاثين آخرين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” في تقريره اليومي، تنفيذ المقاومة الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري 2023،12 عملية إطلاق نار في مدينة القدس، إلى جانب عملية دهس واحدة، وتفجير 11 عبوة ناسفة، و16 مفرقعات نارية.

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وأشار إلى استهداف المقاومون، قوات الاحتلال بـ 8 زجاجات حارقة، إضافةً إلى حرق 4 منشآت وأماكن وآليات عسكرية، وصد 8 اعتداءات للمستوطنين.

واندلعت في مدينة القدس منذ بداية العام، 106 نقطة مواجهة، و26 مظاهرة، إلى جانب تسجيل 82 عمليات إلقاء حجارة.

وخلال شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، نفذ مقاومون فلسطينيون 530 عملًا مقاومًا بالضفةِ الغربية ومدينة القدس؛ أسفر عن مقتل 7مستوطنين، وإصابة 38 آخرين، وفق معطيات إسرائيلية.

وبلغت حصيلة العام الماضي 2022 مقتل7 مستوطنين وإصابة 38 في 530 عملية للمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين