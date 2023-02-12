تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

تحدث الراصد الجوي قصي حلايقة، السبت، عن تطورات الحالة الجوية في الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوع الحالي.

وقال حلايقة، إن اليوم الأحد، سيشهد طقس فلسطين أجواء باردة، وانخفاض على درجات الحرارة، بحيث سيكون هناك امتدادات لتيارات هوائية، حيث ستسقط أمطار محلية في مناطق شمال فلسطين.

أما يوم الاثنين، فستهب رياح شرقية نشطة، وسيكون هناك فرصة صقيع صباحًا.

فيما سيكون الجو يوم الثلاثاء بارد وغائم جزئيًا.

بينما يكون الأربعاء والخميس فمتوقع أن تندفع كتلة هوائية باردة على شكل حالة جوية سريعة وبعض الأمطار المتفرقة على فترات.

وفي يوم الجمعة تستقر الأوضاع وتعود الأجواء للدفء خلال الأسبوع المقبل.

المصدر / وكالات