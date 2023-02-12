رغم خسارتهم في كأس العالم للأندية.. تعرّف على هدية الوليد بن طلال للاعبي الهلال السعودي

أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال أنه سيهدي نادي الهلال 100 مليون ريال (حوالي 26.66 مليون دولار) بعدما احتل المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالمغرب السبت.

وبلغ الهلال السعودي ممثل آسيا النهائي على حساب فلامنجو البرازيلي، وقبل أن يخسر 5-3 أمام ريال مدريد بطل أوروبا اليوم.

وكان الأمير الوليد قد وعد بعد فوز الهلال 3-2 في قبل النهائي على بطل أمريكا الجنوبية أنه سيمنح كل لاعب مليون ريال، ووعد بأنه سيكرر نفس المكافأة لو فاز الفريق السعودي في المباراة النهائية.

لكن رغم الخسارة أمام بطل إسبانيا كتب الأمير الوليد على تويتر أنه سيمنح مكافأة إضافية للهلال "ليصل المجموع 100 مليون ريال سعودي".

والأمير الوليد رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة من أكبر مشجعي الهلال وسبق أن منح مكافآت ضخمة للاعبيه بعد إنجازات سابقة.

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها فريق سعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية وهو إنجاز يضاف لفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم في نوفمبر تشرين الثاني في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة على مدار تاريخها وقبل أن يتوج رفاق ليونيل ميسي باللقب.

المصدر / وكالات