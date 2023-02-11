في حال شنّ عدوان واسع.. عرين الأسود تتوعد الاحتلال بضربات موجعة

توعدت مجموعات عرين الأسود، بضرب أعناق جنود الاحتلال إذا ما أقدموا على شنّ عمليات عدوانية واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت العرين في بيان صحفي مساء اليوم الخميس :"تمخّضت حكومة الاحتلال فولدت أسوأ من وجوه قيادتهم، إفرازات صهيونية بحتة و مقززة وفي مقدمتها بن غفير الوجه الحقيقي للصهيونية العالمية".

وأضاف البيان "يقف بن غفير ليلوّح بتهديداته ومن خلفه حكومة الأرعن نتنياهو بالتضييق على أبناء شعبنا الفلسطيني وشنّ عمليات عسكرية واسعة في كل المناطق".

وشددت العرين على أنها "في شوقٍ كبير لملاقاة الاحتلال، ومتعطشين جدًّا لضرب أعناقكم والدعس على رؤوس جنودكم الجبناء" .

وخاطب أبناء شعبنا بالقول "كلنا ثقة بكم فلتشعلوا الأرض لهيبًا تحت أقدام الصهاينة وندعوكم لنبذ الخلافات العشائرية والحزبية ورص الصفوف والوقوف سدًّا منيعًا أمام هذه الحكومة الغوغائية الهوجاء التي فقدت أمن مستوطنيها منذ أن تولّت مسؤوليتها بقيادة دولة الاحتلال".

وتابع البيان القول "لقد كان لأبطالنا في كل الميادين بالغ الأثر في إضعاف هذه الحكومة، ومن هنا نتوجه بالتحية لأبطال القدس حُماة الحرم وأسود الله في كل شبر من أرض فلسطين ، للشهيد حسن قراقع ذلك الأسد الهصور الذي خطّط وانتظر وتمكّن ، فنفّذ وضرب وأوجع" .

وتوعدت مجموعات العرين، بأن تكون لحكومة نتنياهو في العيساوية وفي الطور وجبل المكبر وفي سلوان وفي أبو ديس والعيزرية وعناتا ومخيم شعفاط وحزما وبيت لحم ومخيم الدهيشة وقلنديا والجلزون.

وأردفت بالقول "فخلايا العرين ممتدة من جبال النار لجبال الخليل ورام الله وبيت لحم وقلقيلية واريحا وطولكرم وسلفيت وفي جنين القسام وطوباس".

وأضافت "قلنا لكم يا دولة الاحتلال بأنكم ستجدوننا في عقر داركم، فأسودنا في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة وعارة والناصرة وأم الفحم والنقب سيخرجون لكم ضاربين موجعين هادمين لأمنكم وأمانكم ."

المصدر / فلسطين أون لاين