تصدع بطول 400 متر بسبب الزلزال في تركيا

أظهرت صور بثتها وكالة الأناضول صدعا كبيرا نتج عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الاثنين الماضي.

ويمتد الصدع الأرضي الذي تم رصده في ولاية هاتاي التركية على طول 400 متر وعرض 200 متر وعمق 50 مترا، وقد تسبب في انقسام مزرعة زيتون إلى قسمين.

وحسب أحدث الأرقام مساء اليوم السبت، فقد تجاوزت حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا 26 ألفا، إضافة إلى نحو 88 ألف جريح، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر- تعادل 500 قنبلة ذرية.

وذكرت السلطات التركية أن عدد القتلى لديها تجاوز 22 ألفا، بينما تجاوز عدد المصابين 80 ألفا، وتم إجلاء 93 ألف شخص من المتضررين من الزلزال جنوبي تركيا.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 4487 قتيلا، وفقا للأرقام المعلنة مساء اليوم السبت، وبلغ عدد المصابين نحو 7400 شخص.

المصدر / الأناضول