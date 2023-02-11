حراك المعلمين يجدد دعوته إلى الاعتصام في محافظات الضفة صباح غد

أكّد حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، اليوم السبت، أنّ الإضراب مستمر يوم غدٍ الأحد، مجددًا دعوته إلى اعتصام أمام كل مديريات وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات الضفة في تمام العاشرة 10 صباحًا.

ويوم الجمعة الماضي، دعا الحراك إلى الاعتصام أمام مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة، لافتًا إلى أنّ، نهاية الأسبوع الحالي، ستشهد الإعلان عن آلية الدوام خلال الأسبوع القادم؛ حيث ستعتمد على مدى الإيجابية في تعاطي الحكومة مع مطالب المعلمين.

وشدد بيان الحراك على أنّ عودة الدوام وانتظام الحصص مقرون، في أي مرحلة كانت، بتنفيذ مطالب المعلمين، التي تتمثل بتمثيل نقابي ديمقراطي غير مشروط سواء كان على مستوى الترشح أو الانتخاب، وصرف الراتب كاملاً مع العلاوات المتفق عليها وغلاء المعيشة إضافة إلى جدولة المتأخرات.

وطالب الحراك وسائل الإعلام إلى تحويل قضية المعلم إلى قضية رأي عام عبر النشر حولها في جميع الوسائل خاصة الصفحات ومواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين