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عالم هولندي يتوقع زلزالا في 3 دول عربية

11 فبراير 2023 . الساعة 22:13 بتوقيت القدس
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ظهر العالم الهولندي الذي تنبأ بحدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر قبل 3 أيام من وقوعه فجر الاثنين الماضي، في فيديو بثه الجمعة على "يوتيوب" تنبأ فيه بحدوث هزة قوية.

وتنبأ الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس (55 عاما)، في فيديو بثه الجمعة عبر "يوتيوب" بحدوث هزة قوية، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان.

وقال فرانك هوغربيتس إن ذروة القمر "البدر" في 9 - 10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 فبراير، وأن عددا من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا.

وأضاف أن نشاطا زلزاليا سيظهر في الخريطة بالجنوب والجنوب الشرقي حيث يقع لبنان وعلى الجانب الآخر حيث العراق وإيران.

أما عن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان، فقال: "نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة".

وتابع قائلا: "بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#لبنان #هولندا #العراق #مصر #زلزال تركيا وسوريا

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