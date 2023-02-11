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تشافي: ليفاندوفسكي جلب عقلية الفوز لبرشلونة

11 فبراير 2023 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
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تشافي: ليفاندوفسكي جلب عقلية الفوز لبرشلونة

أشاد تشافي هرنانديس مدرب برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمساعدته في تغيير عقلية النادي. 

ويتصدر النادي الكاتالوني "لا ليغا" بفارق ثماني نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، كما فاز على نادي العاصمة في المباراة النهائية للكأس السوبر الاسبانية في العاصمة السعودية الرياض في كانون الثاني/يناير.

وفشل برشلونة في الموسم الماضي في احراز أي لقب، لكن عقلية النادي تبدّلت في الصيف مع وصول عدة لاعبين، أبرزهم مهاجم بايرن ميونيخ الألماني السابق ليفاندوفسكي (34 عاماً).

قال تشافي في مؤتمر صحافي عقده تمهيداً لمباراة فريقه على أرض مضيفه فياريال ضمن منافسات المرحلة 21 الأحد "ليفاندوفسكي معتاد على الفوز بالألقاب مع بايرن ميونيخ. لقد جلب لنا عقلية الفوز، عقلية البطل".

وتابع مايسترو خط الوسط السابق في برشلونة "في ذهنه الهزيمة ليست خياراً". 

سجل المهاجم البولندي، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري مع 14 هدفاً، اجمالي 23 هدفاً في 26 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم لصالح البلاوغرانا.

وأضاف تشافي "كل مباراة هي المفتاح والأكثر أهمية في هذه المرحلة من الموسم".

وختم قائلاً "لدينا ثماني نقاط واضحة، غداً يمكننا أن نجعلها 11" في حال فوز برشلونة على فياريال، قبل أن يستقبل ريال ضيفه إلتشي الأربعاء القادم بسبب خوضه نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي في وقت لاحق اليوم.

المصدر / وكالات
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#برشلونة #الدوري الإسباني #ليفاندوفسكي #تشافي

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