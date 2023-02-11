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الاحتلال يخطر ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم تمهيدا لهدمها

11 فبراير 2023 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
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عمليات هدم منازل المقدسيين لا تتوقف (أرشيف)

أخطرت محكمة الاحتلال مساء اليوم السبت، ستة مقدسيين بإخلاء منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس، تمهيدا لهدمها .

وأفادت مصادر مقدسية، بأن محكمة الاحتلال أخطرت ستة مواطنين على إخلاء منازلهم تمهيدا للهدم وهم: إبراهيم بشير، وآدم بشير، وزيد بشير، وعثمان عويسات، وإيهاب الحصيني.

وفي وقت سابق اليوم، أمهلت قوات الاحتلال عائلة الشهيد حسين خالد قراقع حتى الساعة 11 ليلاً لإخلاء منزلها، بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاقه.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط منزل قراقع في بلدة الطور شرق القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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