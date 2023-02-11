حلايقة تدعو لدعم الحراك الشعبي والتصدي لجرائم المستوطنين

دعت عضو المجلس التشريعي سميرة حلايقة، لدعم الحراك الشعبي والتصدي لجرائم المستوطنين، محذرة من تزايد عمليات إطلاق النار من قبل المستوطنين، تجاه الفلسطينيين، بعد تلقيهم تعليمات مباشرة من حكومة المستوطنين الفاشية وقيادة الجيش بذريعة الدفاع عن النفس.

وشددت حلايقة في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، على ضرورة وجود حملة شعبية من أجل رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، لتجنب مثل هذه الجرائم، وتشكيل لجان حماية لأبناء شعبنا.

وقالت: "إن المستوطنين جعلوا من الفلسطينيين أهدافا لرصاصهم أثناء تنقلهم على الطرقات، وبكل أسف لا يوجد سند أو وسائل يدافع بها الفلسطينيين عن أنفسهم".

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وأوضحت حلايقة أن المستوطنين هم القوة الضاربة لجيش الاحتلال والمساند الرئيس للجرائم التي يرتكبها الجيش.

وبيّنت أن استمرار هذه الجرائم هي جزء من سياسة الاحتلال في معاقبة الضحية ومكافئة المجرم.

كما دعت قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية لحماية مواطنيها ضد هجمات المستوطنين وإرهابهم.

واستشهد مساء اليوم الشاب مثقال سليمان ريان (27 عاما)، بعد إصابته بالرأس برصاص المستوطنين خلال اندلاع مواجهات في بلدة قراوة بني حسان غربا، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز السام.

المصدر / فلسطين أون لاين