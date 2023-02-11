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خلال زيارة الهلال التركي بغزة

بالصور وفد من حماس و"العمل الحكومي" يقدّمان التعازي بضحايا الزلزال

11 فبراير 2023 . الساعة 21:11 بتوقيت القدس
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زار وفد ضمَّ قيادات من حركة حماس ولجنة متابعة العمل الحكومي مكتب الهلال الأحمر التركي في غزة، لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وضم الوفد رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية للحركة د. باسم نعيم ونائبه د. هشام المغاري ووكيل وزارة العدل أحمد الحتة ووكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين و م. أنور عطا الله وإياد الشوربجي ورائد رجب و م. ماهر الرفاتي وعدد من العاملين في العمل الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

وكان في استقبال الوفد مدير مكتب الهلال الاحمر التركي بغزة فورال وطاقم العمل.

ونقل نعيم تعازي شعبنا في قطاع غزة وقيادة الحركة للشعب التركي وأهالي ضحايا الزلزال، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكد نعيم على عمق العلاقة التي تربط الشعبين التركي والفلسطيني، داعيًا العلي القدير أن تستعيد المناطق المتضرّرة عافيتها في أسرع وقت.

من جانبه، قال الحتة إن شعبنا يشاطر الشعب التركي الألم، مضيفًا: "علاقاتنا الدينية والتاريخية تجعلنا نشعر وكأننا شعب واحد ومصيرنا واحد".

وتمنّى الحتة أن تتجاوز تركيا الأزمة وتعيد بناء المدن والمناطق التي تعرّضت للتدمير بشكل أفضل مما كان.

من جهته، شكر مدير مكتب الهلال بغزة الوفد على مبادرته، مؤكدًا أن تركيا تقف دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأنها لن تتخلى عن واجباتها في هذا الاتجاه.

واطلع فورال الوفد على آخر المستجدات والمعطيات المتعلّقة بالزلزال، وذكر أن عدد الذين تأثّروا بالزلزال في عشر ولايات تجاوز 13 مليون مواطن.

وأوضح أن الحكومة التركية سخّرت كل إمكاناتها لمواجهة هذه الكارثة "غير المسبوقة منذ حوالي 100 عام".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #سوريا #زلزال تركيا

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