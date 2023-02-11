هلال القدس يواصل الانتصارات في دوري المحترفين ووادي النيص يصعق الظاهرية

غزة/ وائل الحلبي:

حافظ هلال القدس على انتصاراته في ختام مباريات الجولة الـ18 من دوري "ooredoo" للمحترفين بفوزه الثمين على الأمعري، فيما فجر وادي النيص مفاجأة مدوية بفوزه على الظاهرية، وحسم التعادل مواجهة ثقافي طولكرم ومؤسسة البيرة.

هلال القدس استمر في ملاحقة جاره المكبر بعد فوزه الثمين على الأمعري بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

فوز الهلال جعل الفريق يستعيد المركز الثاني مجددا برصيد 43 نقطة متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن المكبر صاحب المركز الأول بنفس الرصيد، وتوقف رصيد الأمعري عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

هلال القدس يدين بهذا الفوز للاعبه محمد خليل صاحب هدف المباراة الوحيد (64).

بدوره حقق وادي النيص فوزا ثمينا على ضيفه شباب الظاهرية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الخضر.

الفوز المثير لوادي النيص جعل الفريق يتقدم للمركز السابع برصيد 22 نقطة، وتجمد رصيد الظاهرية عند 39 نقطة متراجعا للمركز الرابع.

سجل هدف وادي النيص الوحيد أشرف نعمان من ركلة جزاء (38)، وفرط الغزلان بهدف التعادل بعدما أهدر علي عدوي ركلة جزاء (49).

وفي مباراة ثالثة حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ثقافي طولكرم والبيرة التي جرت بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية، ليحصل كل فريق على نقطة رفعت رصيد الثقافي إلى 23 نقطة في المركز السادس، وتراجع البيرة للمركز الثامن برصيد 21 نقطة.