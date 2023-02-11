وصلت طائرة مساعدات إيطالية، السبت، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، على أن تنقل برًّا لمتضرّري الزلزال في سوريا.

وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميّة، إن "أول طائرة محمّلة بالمساعدات إلى الأهل في مناطق الزلزال في سوريا، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من إيطاليا".

وأوضح في بيان صادر عن مكتبه، أن ذلك "يأتي تطبيقًا لقرارنا فتح أجوائنا ومرافئنا أمام جميع طائرات النقل الراغبة في ذلك (تقديم المساعدة)".

وفي تصريحات سابقة، لفت حمية إلى أن لبنان "اتخذ قرارًا بفتح مطاره وموانئه، كما فتح معابر الجمارك على الحدود مع سوريا لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إليها".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الخارجية الإيطالية في بيان، "مواصلة جهودها لدعم السكان المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا".

وقالت الوزارة إن "شحنة جديدة من المساعدات غادرت مطار بيزا إلى بيروت، على أن تُنقل برًّا إلى سوريا، وتحمل 4 سيارات إسعاف و14 طبيبًا، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية".

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.









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المصدر / الأناضول