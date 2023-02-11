زلزال تركيا.. إنقاذ طفلة ورجل وامرأتين بعد 136 ساعة

أنقذت فِرق الإغاثة والنجدة طفلة ورجلًا وامرأتين من تحت الأنقاض بعد مضي 136 ساعة على كارثة الزلازل جنوبي تركيا.

وأخرجت الفِرق الطفلة إسراء (7 أعوام) من تحت الأنقاض في منطقة دفنة التابعة لولاية هطاي، ليتم نقلها إلى المستشفى.

وفي مجمع جينار الواقع بولاية أدي يمان، أنقذت فِرق أخرى المواطنة سوكي جولاق (45 عامًا)، وسلّمتها إلى فِرق الإسعاف.

كما تم إنقاذ رجل يدعى عبد اللطيف (52 عامًا)، من تحت الأنقاض في شارع رستم تومر باشا بولاية هطاي، لينقل إلى المستشفى.

ونجحت الفِرق في إخراج السيدة ماجدة (57 عامًا) من الأنقاض بمنطقة أنطاكيا التابعة لولاية هطاي، وسلّمتها إلى سيارة الإسعاف.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

















المصدر / الأناضول