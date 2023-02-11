فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زلزال تركيا.. إنقاذ طفلة ورجل وامرأتين بعد 136 ساعة

مصرع شاب بحادث سير في بيت لحم

كأس العالم للأندية.. فلامنغو يتغلّب على الأهلي ويحصد البرونزية

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون شرق سلفيت

"سيلا".. كلبة مدرّبة تنقذ 12 شخصًا بزلزال تركيا

الاحتلال يعتقل مواطنًا من غزة على حاجز شمال نابلس

إعلام عبري: اعتراض صاروخ أُطلق من غزة

"حماس" تنعى الشهيد "ريان" وتدعو لتصعيد المقاومة

12 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

ارتفاع عدد قتلى عملية القدس إلى 3 مستوطنين

في ولايتي هطاي وأدي يمان

بالصور زلزال تركيا.. إنقاذ طفلة ورجل وامرأتين بعد 136 ساعة

11 فبراير 2023 . الساعة 20:34 بتوقيت القدس
...

أنقذت فِرق الإغاثة والنجدة طفلة ورجلًا وامرأتين من تحت الأنقاض بعد مضي 136 ساعة على كارثة الزلازل جنوبي تركيا.

وأخرجت الفِرق الطفلة إسراء (7 أعوام) من تحت الأنقاض في منطقة دفنة التابعة لولاية هطاي، ليتم نقلها إلى المستشفى.

وفي مجمع جينار الواقع بولاية أدي يمان، أنقذت فِرق أخرى المواطنة سوكي جولاق (45 عامًا)، وسلّمتها إلى فِرق الإسعاف.

كما تم إنقاذ رجل يدعى عبد اللطيف (52 عامًا)، من تحت الأنقاض في شارع رستم تومر باشا بولاية هطاي، لينقل إلى المستشفى.

ونجحت الفِرق في إخراج السيدة ماجدة (57 عامًا) من الأنقاض بمنطقة أنطاكيا التابعة لولاية هطاي، وسلّمتها إلى سيارة الإسعاف.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

AA-20230211-30265351-30265348-ZLZL_TRKY_NQDH_TFL_WRJL_WMRTYN_BD_136_S.jpg
AA-20230211-30265351-30265347-ZLZL_TRKY_NQDH_TFL_WRJL_WMRTYN_BD_136_S.jpg
AA-20230211-30265351-30265345-ZLZL_TRKY_NQDH_TFL_WRJL_WMRTYN_BD_136_S.jpg
AA-20230211-30265332-30265331-ZLZL_TRKY_NQDH_TFL_WRJL_WMRTYN_BD_136_S.jpg
AA-20230211-30265351-30265344-ZLZL_TRKY_NQDH_TFL_WRJL_WMRTYN_BD_136_S.jpg
AA-20230211-30265269-30265268-ZLZL_TRKY_NQDH_TFL_WRJL_WMRTYN_BD_136_S.jpg
AA-20230211-30265332-30265327-ZLZL_TRKY_NQDH_TFL_WRJL_WMRTYN_BD_136_S.jpg
 

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#تركيا #زلزال #إنقاذ #أنقاض

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة