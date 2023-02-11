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مصرع شاب بحادث سير في بيت لحم

11 فبراير 2023 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
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لقي شاب (21 عامًا) مصرعه، مساء اليوم السبت، من جرّاء حادث سير ذاتي وقع في بلدة العبيدية شمال شرق بيت لحم.

وأفادت الشرطة بأن حادث سير ذاتي وقع لسائق دراجة نارية غير قانونية في بلدة العبيدية، نتج عنه اصطدام سائق الدراجة بحائط، وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي حيث أعلن الأطباء عن وفاته.

وأضافت أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة عدم اقتناء مثل هذه الدرّاجات لما لها خطورة على حياة المواطنين والتخلّص منها ومنع أبنائنا من قيادتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حادث سير #بيت لحم

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