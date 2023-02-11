"سيلا".. كلبة مدرّبة تنقذ 12 شخصًا بزلزال تركيا

ساهمت الكلبة المدرّبة "سيلا" في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، إحدى الولايات العشر المتضرّرة من كارثة الزلازل.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته السبت إن "سيلا" كلبة مدرّبة تابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية.

وأكدت أن "سيلا" عثرت على 12 شخصًا تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ في ملاطية وساهمت في إخراجهم.

وأُصيبت "سيلا" بجروح في أقدامها بسبب قطع الزجاج والمعادن المتناثرة وخضعت للعلاج من قبل البيطريين المتطوّعين، حيث تواصل المشاركة في أعمال البحث والإنقاذ رغم إصابتها.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزّات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.







المصدر / الأناضول