275 عملاً مقاوماً في القدس المحتلة منذ بداية عام 2023

تصاعدت عمليات المقاومة في مدينة القدس المحتلة، منذ مطلع العام الجاري 2023، حيث سجّلت 275 فعلاً مقاوماً، أدّت إلى مقتل (9) مستوطنين، وجرح (35) آخرين.

ووفقًا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد تم تنفيذ 12 عملية إطلاق نار في مدينة القدس، إلى جانب عملية دهس واحدة، وتفجير 11 عبوة ناسفة، و16 مفرقعات نارية.

كما تم إلقاء 8 زجاجات حارقة، وحرق 4 منشآت وأماكن وآليات عسكرية، وصد 8 اعتداءات للمستوطنين.

واندلعت في مدينة القدس منذ بداية العام، 106 نقاط مواجهة، و26 مظاهرة، إلى جانب تسجيل 82 عملية إلقاء حجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين