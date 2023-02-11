مختص: حكومة الاحتلال تسعى لتطبيق المشروع الاستيطاني في مدينة القدس

قال المختص في شؤون القدس زكريا نجيب، إن حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لتطبيق المشروع الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة.

وبيّن نجيب أنَّ الاحتلال يُخطّط لإبعاد المقدسيّين عن مدينة القدس المحتلة وإحلال المستوطنين مكانهم، ويسعى من خلال مشروعه الاستيطاني إلى سرقة الأراضي الفلسطينية.

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وأكد أن الحكومات الإسرائيلية الفاشية المتعاقبة تعمل على تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، موضحًا أن مشروع الشارع الأمريكي الذي يزعم الاحتلال تنفيذه يقتطع 380 دونماً من أراضي بلدة جبل المكبر.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تقطع الطريق على أي تمدّد سكاني في مدينة القدس المحتلة، وتستهدف حي سلوان وتسعى للسيطرة عليه تمهيداً للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

وشدّد على أن ثقافة الفلسطينيّين اليوم هي التجذّر بالأرض والدفاع عنها، وكلما زاد الضغط على المقدسيّين سيكون هناك عمليات بطولية نوعية من المقاومين.

المصدر / حرية نيوز