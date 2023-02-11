فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ارتفاع عدد قتلى عملية القدس إلى 3 مستوطنين

275 عملاً مقاوماً في القدس المحتلة منذ بداية عام 2023

مصر: إثيوبيا "تماطل" في التوصل لاتفاق بشأن "سد النهضة"

استشهاد شاب برصاص مستوطن قضاء سلفيت

ثلاثة أندية تعترض على قرار اتحاد كرة القدم

القتل البطيء يهدّد حياة الأسير علي الحروب من الخليل

مختص: حكومة الاحتلال تسعى لتطبيق المشروع الاستيطاني في مدينة القدس

بث مباشر مباراة الاهلي وفلامنجو في كاس العالم للأندية

خدمات رفح يعزّز صدارته للدوري الممتاز وسقوط مفاجئ لنماء في الدرجة الأولى

موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد والقنوات الناقلة (بث مباشر)

مختص: حكومة الاحتلال تسعى لتطبيق المشروع الاستيطاني في مدينة القدس

11 فبراير 2023 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
...
الاستيطان الإسرائيلي يتمدد في القدس

قال المختص في شؤون القدس زكريا نجيب، إن حكومة الاحتلال الفاشية تسعى لتطبيق المشروع الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة.

وبيّن نجيب أنَّ الاحتلال يُخطّط لإبعاد المقدسيّين عن مدينة القدس المحتلة وإحلال المستوطنين مكانهم، ويسعى من خلال مشروعه الاستيطاني إلى سرقة الأراضي الفلسطينية.

اقرأ أيضًا: تصاعد الهدم بالقدس.. عائلات تفقد المأوى وتعيش "نكبة التهجير"

وأكد أن الحكومات الإسرائيلية الفاشية المتعاقبة تعمل على تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، موضحًا أن مشروع الشارع الأمريكي الذي يزعم الاحتلال تنفيذه يقتطع 380 دونماً من أراضي بلدة جبل المكبر.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تقطع الطريق على أي تمدّد سكاني في مدينة القدس المحتلة، وتستهدف حي سلوان وتسعى للسيطرة عليه تمهيداً للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك.

وشدّد على أن ثقافة الفلسطينيّين اليوم هي التجذّر بالأرض والدفاع عنها، وكلما زاد الضغط على المقدسيّين سيكون هناك عمليات بطولية نوعية من المقاومين.

المصدر / حرية نيوز
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #فلسطين #القدس #استيطان #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة