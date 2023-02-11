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ثلاثة أندية تعترض على قرار اتحاد كرة القدم

11 فبراير 2023 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أبدت ثلاثة أندية اعتراضها على قرار اتحاد كرة القدم بتأجيل المباريات التي كان من المقرر أن تقام يوم غدٍ الأحد في ختام الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن تأجيل مباراة شباب رفح مع شباب خان يونس على ملعب رفح، ومباراة اتحاد خان يونس مع خدمات النصيرات على ملعب خان يونس، بالإضافة لمباراة الصداقة واتحاد بيت حانون يوم الثلاثاء بدلًا من إقامتهم يوم غدٍ الأحد.

وأبدى نادي شباب خان يونس اعتراضه على التأجيل في كتاب رسمي قدمه لاتحاد كرة القدم خاصة أن المباراة كانت مجدولة يوم الأحد، وهو ذات الاعتراض الذي قدّمه خدمات النصيرات الذي لم يوافق على قرار تأجيل المباراة.

وذكرت مصادر صحفية أن نادي غزة الرياضي سيتقدّم باعتراض على تأجيل المباريات لمواعيد جديدة لغياب مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأنَّ غزة الرياضي سيلعب مع الشجاعية الإثنين القادم قبل يوم من إقامة المباريات المؤجلة.

وتشهد الجولات القادمة منافسة شرسة سواء على لقب الدوري بين المتصدّر خدمات رفح وجاره الشباب صاحب المركز الثاني إلى جانب الشجاعية الذي لا زال يملك حظوظًا بالمنافسة، فيما تزداد الإثارة في مراكز الهبوط خاصة بعد فوز الزوايدة على الهلال واقترابه من شباب خان يونس وبيت حانون وتراجع خدمات النصيرات للمركز الثاني عشر والأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شباب خانيونس #اتحاد كرة القدم #خدمات النصيرات #دوري غزة #نادي غزة الرياضي

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