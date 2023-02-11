بث مباشر مباراة الاهلي وفلامنجو في كاس العالم للأندية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية اليوم صوب ملعب طنجة الذي يستضيف مباراة الأهلي وفلامينجو لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، ويبحث الكثير من المتابعين عن رابط بث مباراة الأهلي وفلامينغو.

مباراة الاهلي وفلامنجو تقام اليوم السبت 11 فبراير 2023 لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر وفلسطين والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر مباراة الاهلي وفلامنجو

نُقلت المباراة من الرباط إلى طنجة حسب ما أعلن الاتحاد المغربي "يعلن الاتحاد الدولي بمعية لجنة التنظيم المحلية" ان مباراة الترتيب ستجري السبت "بالملعب الكبير بمدينة طنجة على الساعة الرابعة والنصف عصرا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة لتنقل جماهير الفريقين في ظروف جيدة".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وفلامنجو مباشر من خلال تثبيت القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية 2023.

وفيما يلى تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم للأندية:

تردد القناة المغربية الرياضية (TNT) الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو

القناة المغربية الرياضية (TNT) من القنوات الناقلة المجانية لمباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم وفيما يلي تردد القناة المجانية الناقلة للمباراة بشكل حصري ومباشر على قمر العرب سات:

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

أولًا تردد القناة المغربية الرياضية TNT الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو

القناة المغربية الرياضية TNT من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم وفيما يلي تردد القناة المجانية الناقلة للمباراة الأهلي القادمة بشكل حصري ومباشر على القمر الصناعي نايل سات:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي وفلامنجو 2023

القناة المغربية الرياضية TNT من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو في كأس العالم 2023 وفيما يلي تردد القناة المجانية الناقلة للمباراة بشكل حصري ومباشر على القمر الصناعي «هوت بيرد»:

التردد: 10872.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو

تردد قناة ssc على نايل سات

المصدر / وكالات