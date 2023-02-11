خدمات رفح يعزّز صدارته للدوري الممتاز وسقوط مفاجئ لنماء في الدرجة الأولى

عزّز خدمات رفح صدارته للدوري الممتاز بفوز جديد على شباب جباليا (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من البطولة.

وسجّل هدف الخدمات، محمد الجرمي (80)، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد شباب جباليا عند 23 نقطة في المركز السادس.

دوري الدرجة الأولى

حقّق خدمات الشاطئ فوزًا مهمًا على أهلي النصيرات (4-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

وسجّل رباعية الشاطئ، محمد أبو عودة، وسليمان العبيد، وبلال النمنم، وإياد النبريص (بالخطأ في مرماه)، ليرفع الشاطئ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد الأقصى عند 16 نقطة في المركز العاشر.

نماء (1-1) الأقصى

فرض الأقصى نتيجة التعادل (1-1) على مضيفه نماء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

التعادل رفع رصيد نماء إلى 37 نقطة في المركز الأول (مؤقتاً)، فيما رفع الأقصى رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

خدمات البريج (0-1) المجمَّع الإسلامي

خطف المجمَّع الإسلامي فوزًا صعبًا من خدمات البريج (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

وسجّل هدف المجمَّع الإسلامي، يوسف شلدان (85)، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمّد رصيد البريج عند 22 نقطة في المركز السابع.

خدمات خان يونس (0-0) الأمل

وفي مباراة ثانية اكتفى خدمات خان يونس بالتعادل السلبي مع الأمل، ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الأمل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

المصدر / فلسطين أون لاين