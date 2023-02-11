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بشرى سارة لليفربول قبل مباراة ريال مدريد في دوري الأبطال

11 فبراير 2023 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
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بشرى سارة لليفربول قبل مباراة ريال مدريد في دوري الأبطال

أشار المهاجم الكولومبي لويس دياز، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، إلى أنه سيكون قادرًا على المشاركة في مباراة ريال مدريد بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر مارس/آذار المُقبل مع اقتراب تعافيه تمامًا من الإصابة.

ولم يشارك دياز في أيّ مباراة مع ليفربول مُنذ تعرضه لإصابة في الركبة خلال هزيمة الريدز (2-3) أمام أرسنال في 9 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وخلال المعسكر الإعدادي بدبي في فترة توقف كأس العالم، تعرض لانتكاسة بعد عودته إلى التدريبات وعاد إلى إنجلترا للخضوع لعملية جراحية في الركبة.

وكسر جناح بورتو السابق صمته في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، واعترف بأنه يضع عينيه على مباراة الإياب من مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، في "سانتياغو برنابيو".

قال لويس دياز عندما سُئل عن آخر التطورات بشأن تعافيه: "دعونا ننتظر قليلًا؛ لنر متى يمكنني العودة إلى أرض الملعب، وإذا كان الأمر متعلقًا باللعب في البرنابيو؛ فلن تكون هناك مشكلة"، قبل أن يضيف لاحقًا أنه يأمل "العودة قريبًا".

وأوضح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا: "دعونا ننتظر قليلًا، لنر متى يُمكنني العودة إلى الملعب، سيكون من المهم أن أعود ومساعدة زملائي وإسعاد الجماهير في الجزء الثاني من الموسم".

ويستعد ليفربول، الذي لم يحقق إلا انتصارًا واحدًا في آخر 5 مباريات في البريميرليغ، لملاقاة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، وذلك مساء الإثنين 13 فبراير/ شباط، حين يُلاقي "التوفيز" على ملعب "أنفيلد"، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن ليفربول يواجه ريال مدريد ذهابًا يوم الثلاثاء 21 فبراير على ملعب "أنفيلد"، على أن تُقام مباراة الإياب في 15 من شهر مارس المُقبل في ملعب "سانتياغو برنابيو".

المصدر / وكالات
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#ليفربول #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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