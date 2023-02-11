كيف تبرّع ميسي لضحايا زلزال تركيا وسوريا؟

أعلن النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عزمه التبرع بمبلغ مالي تصل قيمته إلى 3.5 ملايين يورو، لصالح ضحايا زلزال تركيا وسوريا والمتضررين منه، وذلك من خلال مؤسسته الخيرية الخاصة.

وانضم ميسي إلى مجموعة من أبرز نجوم اللعبة الذين قدّموا تبرعاتهم لصالح تركيا وسوريا، أبرزهم كريستيانو رونالدو الذي وافق على عرض قميصه المُوقّع حينما كان لاعبًا في يوفنتوس بالمزاد من أجل ذهاب ريعه إلى منكوبي الزلزال، حيث جلبت عملية بيع القميص مبلغًا هو الأعلى تصل قيمته إلى 212,450 دولارًا، وهو ذات الأمر الذي أقدم عليه كيليان مبابي وهاري كين وأنطوان غريزمان وألفارو موراتا.

من ناحيتهم، قدّم إيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين من مانشستر سيتي وإدين هازارد من ريال مدريد تبرعات مالية مختلفة لصالح متضرري الزلزال.

المصدر / وكالات