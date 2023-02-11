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تمديد عقد سيلفا مع تشيلسي موسماً إضافياً

11 فبراير 2023 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
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تمديد عقد سيلفا مع تشيلسي موسماً إضافياً

مدّد تشلسي الإنكليزي عقد مدافعه المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا حتى نهاية موسم 2023-2024، بحسب ما أعلن الجمعة.

ورغم إنفاقه نحو 600 مليون دولار أميركي على لاعبين جدد هذا الموسم، بقي سيلفا حاجة ضرورية لفريق غرب لندن.

وقال سيلفا (38 عاماً) الذي انضم للـ"بلوز" في صفقة قصيرة عام 2020 قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي "أنا سعيد لمواصلة مشواري مع البلوز".

تابع "عندما وقّعت على عقدي الأول هنا، كان فقط لمدة سنة واحدة. دخلت الآن في الرابعة. لم أكن أتخيّل ذلك. لكنها لحظة رائعة حقاً بأن أوقع وأبقى مع تشلسي".

وتعرّض مالكو النادي اللندني إلى انتقادات بسبب نهجهم غير المدروس في سوق الانتقالات، في الموسم الأول مع الفريق.

وأشادوا بخبرة وقيادة سيلفا الذي يكمل المواهب الشابَّة التي وقعوا معها لأمد طويل.

وقال المالكان تود بوهلي وبهداد اغبالي "هو لاعب عالمي وأثبت ذلك على مدى السنين مع ناديه وبلاده".

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #تشيلسي #سيلفا

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