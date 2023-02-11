كم بلغت قيمة التبرعات القطرية لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا؟

بلغت حصيلة الحملة الإغاثية القطرية أكثر من 168,015,836 ريالًا قطريًا (46 مليون دولار) منذ انطلاقها مساء أمس، لصالح المتضرّرين من جرّاء الزلزال في تركيا وسوريا.

وأطلق تلفزيون قطر، حملة إغاثية عاجلة تحت عنوان «عون وسند»، لجمع تبرعات من أجل مساندة المتضررين من جرّاء الزلزال في تركيا وسوريا.

وتأتي الحملة بالتعاون بين المؤسسة القطرية للإعلام، وتلفزيون قطر، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، والهلال الأحمر القطري، و«قطر الخيرية».

وتبرّعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمبلغ 10 ملايين ريال لصالح الحملة.

وتوجّه السفير التركي لدى قطر د. مصطفى كوكصو، بجزيل الشكر نيابة عن الحكومة والشعب التركي، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، على تبرّع سموه السخي بمبلغ 50 مليون ريال (14 مليون دولار) لحملة عون وسند.

كما تقدّم بالشكر إلى الشعب القطري لمساندة إخوانهم في تركيا، وجمع التبرعات لصالح المناطق المنكوبة من جرّاء الزلزال المدمِّر الذي ضرب عددًا من المدن الجنوبية في تركيا، والشمال السوري، وخلف الآلاف من الضحايا والمصابين، والبيوت المهدَّمة والآيلة للسقوط.

المصدر / فلسطين أون لاين