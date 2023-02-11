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حمادة: "بن غفير" يقف عاجزاً أمام صمود شعبنا العظيم ومقاومته النوعية

11 فبراير 2023 . الساعة 15:32 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أن الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتخبط في تعامله مع المقاومة، ويقف عاجزاً أمام صمود شعبنا العظيم ومقاومته النوعية.

وقال حمادة إن "الدعوات التي يطلقها بن غفير لن تغير أي شيء في المعادلة مع الاحتلال"، مضيفاً أن "شعبنا يقوم بدورٍ مبارك وعظيم، ونوجه تحيتنا للمرابطين والمقاومين في جنين وطولكرم والقدس والداخل المحتل وفي مخيم عقبة جبر والخليل وفي كل أماكن تواجدهم".

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ودعا إلى استمرار الرباط في المسجد الأقصى المبارك، موضحاً أن هذا الأمر من العوامل المهمة لإبقاء جذوة القضية مشتعلة، ومن هنا نوجه الدعوة للشعوب العربية والإسلامية بأن يكون لها وقفة ضد الخطر الذي يتهدد الأقصى.

وفي وقت سابق، شدد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي على أن سلطات الاحتلال تعيش معضلة حقيقية في مدينة القدس المحتلة، وذلك مع تصاعد عمليات المقاومة.

وأوضح الهدمي أن الحالة في القدس تشكل ثغرة أمنية للاحتلال، لأنه مضطر للعمل على حماية البؤر الاستيطانية على الدوام، في ظل سهولة وصول أي مقدسي لهذه البؤر وقدرته على الإثخان بها، وتنفيذ أي عمل مقاوم ضد الاحتلال.

وأشار إلى أن هناك انزعاج في صفوف المقدسيين إثر تغلغل قوات الاحتلال في الأحياء الفلسطينية المقدسية، والعمل على غرس البؤر الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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