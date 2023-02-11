فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زلزال تركيا.. فرق الإنقاذ تشارك في عيد ميلاد طفلة ناجية

حمادة: "بن غفير" يقف عاجزاً أمام صمود شعبنا العظيم ومقاومته النوعية

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

الناشطة البرغوثي: عمليات القدس أربكت الاحتلال وبرهنت فشل نهج بن غفير

استهداف كل مكونات "الأقصى".. مرحلة جديدة عنوانها "الحرب الدينية"

القرار النهائي للمحكمة الرياضية بخصوص قضية اللاعب أبو ريالة

الاحتلال يواصل عمليات التجريف ومصادرة الأراضي في نابلس

تعيين السلطة 31 دبلوماسيًّا.. هل تحاول التغطية على فضيحة "الخمور" بسفارة باكستان؟

نادي الأسير: 4780 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي

السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية وملاحقتها للطلبة بالضفة

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في سلوان

11 فبراير 2023 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي محمد الأعور على هدم منزله ذاتياً، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال.

اقرأ أيضاً: عبر استهداف سلوان.. تحذيرات من محاولات الاحتلال تنفيذ أوسع تطهير عرقي بالقدس

كما هددته بالاعتقال إذا لم يتم التنفيذ قبل الـ 15 من الشهر الجاري، ما اضطره وعائلته للانتقال واستئجار منزل آخر.

وكان الاحتلال قد أخطر بهدم منزل الأعور مرات عديدة، علما أنه يقطنه هو وعائلته منذ عام 2015، وتوجه آنذاك إلى عدة جهات قانونية، ودفع مبالغ مالية طائلة للحيلولة دون تنفيذ أمر الهدم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#سلوان #الاحتلال #تهجير #تهويد #مقدسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة