القرار النهائي للمحكمة الرياضية بخصوص قضية اللاعب أبو ريالة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قررت المحكمة الرياضية رفض الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو ريالة وتثبيت قرار لجنة الاستئناف والانضباط الصادر مسبقا باستمرار اللاعب على كشوفات ناديه الأم الرضوان.

جاء القرار الذي صدر اليوم السبت من قبل المحكمة الرياضية بعد عدة جلسات لدراسة الطعن المقدم من اللاعب، دون توضيح الأسباب التي استند عليها المحكمة.

وسيستمر أبو ريالة على كشوفات نادي الرضوان، الذي يملك ورقة الإستغناء الخاصة باللاعب، علمًا أن أبو ريالة يخرج معارًا منذ 3 مواسم، لعب منها موسم مع نادي اتحاد بيت حانون، وموسمين مع نادي شباب جباليا، بينما لم يظهر الموسم الحالي مع أي فريق.