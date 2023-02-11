فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الناشطة البرغوثي: عمليات القدس أربكت الاحتلال وبرهنت فشل نهج بن غفير

استهداف كل مكونات "الأقصى".. مرحلة جديدة عنوانها "الحرب الدينية"

القرار النهائي للمحكمة الرياضية بخصوص قضية اللاعب أبو ريالة

الاحتلال يواصل عمليات التجريف ومصادرة الأراضي في نابلس

تعيين السلطة 31 دبلوماسيًّا.. هل تحاول التغطية على فضيحة "الخمور" بسفارة باكستان؟

نادي الأسير: 4780 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي

السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية وملاحقتها للطلبة بالضفة

عمال يشتكون سرقة جنود الاحتلال أموالهم عبر الحواجز العسكرية

موعد مباراة فلامينغو والأهلي.. تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023

الهدمي: الاحتلال يعيش معضلة حقيقية في القدس مع تصاعد عمليات المقاومة

القرار النهائي للمحكمة الرياضية بخصوص قضية اللاعب أبو ريالة

11 فبراير 2023 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
...
القرار النهائي للمحكمة الرياضية بخصوص قضية اللاعب أبو ريالة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

قررت المحكمة الرياضية رفض الطعن المقدم من اللاعب محمد أبو ريالة وتثبيت قرار لجنة الاستئناف والانضباط الصادر مسبقا باستمرار اللاعب على كشوفات ناديه الأم الرضوان.

جاء القرار الذي صدر اليوم السبت من قبل المحكمة الرياضية بعد عدة جلسات لدراسة الطعن المقدم من اللاعب، دون توضيح الأسباب التي استند عليها المحكمة.

 وسيستمر أبو ريالة على كشوفات نادي الرضوان، الذي يملك ورقة الإستغناء الخاصة باللاعب، علمًا أن أبو ريالة يخرج معارًا منذ 3 مواسم، لعب منها موسم مع نادي اتحاد بيت حانون، وموسمين مع نادي شباب جباليا، بينما لم يظهر الموسم الحالي مع أي فريق.

تويتر تويتر
#قطاع غزة #رياضة #نادي الرضوان #محمد أبو ريالة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة