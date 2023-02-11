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نادي الأسير: 4780 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

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نادي الأسير: 4780 أسيراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

11 فبراير 2023 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قال نادي الأسير:" إن عدد الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال وصل إلى4780 أسيرًا، ويقبعون في 23 سجن ومركز توقيف وتحقيق، من بينهم 29 أسيرة و160 طفلًا وقاصرًا و915 معتقًلا إداريًا بينهم 5 أطفال وامرأة".

وأضاف في بيان صحفي حول أبرز معطيات الأسرى في سجون الاحتلال:" إن عدد الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، بلغ عددهم (23) أسيراً، أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985".

وأشار إلى وجود (11) أسيرًا من المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل (أوسلو) وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل.

وبين النادي أن عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (553) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً.

وأشار إلى أنه باستشهاد الأسير أحمد أبو علي، فقد بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (235) شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، لافتاً إلى أن عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ (12) أسيراً.

ونبه إلى أن أكثر من (600) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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