موعد مباراة فلامينغو والأهلي.. تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023

محمد زقوت

يترقب مشجعو نادي فلامينغو البرازيلي والنادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية لموسم 2022-2023 بين الفريقين.

والتي تُقام على أرض المغرب الشقيق ويشارك فيها 7 أندية مُمثّلة عن جميع قارات العالم، وهم بطل دوري أبطال أوروبا وبطل دوري أبطال أفريقيا وبطل أمريكا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية وبطل قارة أوقيانوسيا وبطل قارة آسيا لعام 2021 ووصيف بطل أفريقيا النادي الأهلي المصري.

وفي دور نصف النهائي لم تكن الفرصة سهلة لكلا الفريقين في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2022-2023، والتي أسفرت المباراة الأولى لنادي فلامينجو عن مواجهة نادي الهلال السعودي الذي لم يستطع تخطّي الأخير، وكما أسفرت المباراة الثانية للنادي الأهلي المصري عن مواجهة بطل دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد الإسباني والذي خسر أمامه بنتيجة 4-1.

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مشوار فلامينغو في كأس العالم للأندية 2023

بالرغم من تأهل نادي فلامينغو إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2022-2023 مباشرة، إلا أنه لم يستطع هزيمة نادي الهلال السعودي في هذا الدور، والخروج لملاقاة النادي الأهلي المصري في دور تحديد المركزين الثالث والرابع من هذه البطولة، وتُعدُّ هذه المشاركة الثانية لـ فلامينغو في بطولة كأس العالم للأندية.

مشوار النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023

استطاع النادي الأهلي المصري وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا في مباراته الأولى هزيمة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قاراة أوقيانوسيا بـ3 أهداف دون رد، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني والذي خسر أمامه بنتيجة 4 أهداف دور رد، لينتقل إلى ملاقاة نادي فلامينغو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث أو الرابع من بطولة كأس العالم للأندية لموسم 2022-2023، وقد شارك النادي الأهلي في هذه البطولة 4 مرات في تاريخه.

موعد مباراة فلامينغو والأهلي في دور تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023

يبدأ موعد مباراة فلامينغو والأهلي في دور تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها دولة المغرب من تاريخ 1 والتي تختتم اليوم 11 فبراير، على ملعب طنجة.

وتنطلق صافرة حكم المباراة بين فريقي فلامينغو والأهلي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء 17:30 بتوقيت التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة والنصف مساء 18:30م بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لـ مباراة فلامينغو والأهلي في دور تحديد المركزين الثالث والرابع 2023

تُذاع مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لـ كأس العالم للأندية 2023، على عدد من القنوات الرياضية العربية:

القناة الرياضية المغربية 3.

قناة SSC1 HD .

معلقو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023

تُذاع مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2023 عبر 3 قنوات رياضية عربية وكما يشرف على التعليق على هذه المباراة الكبيرة معلقون كبار وهم:

خليل فايد على قناة المغرب الرياضية 3.

جعفر الصليح على قناة SSC1 HD .

تشكيلات فلامينغو والأهلي المتوقعة لـ تحديد المركزين الثالث والرابع

تشكيلة فلامينغو ضد الأهلي المتوقعة

حارس المرمى: ماثيوس.

في خط الدفاع: فيليبي لويز، لوكاس، فابريسيو برونو، فاريلا.

في خط الوسط: إيفرتون ريبيرو، سانتوس.

في خط الهجوم: فيكتور هوجو، دي أراسكاميا، وسبيلونيا، وجابرييل باربوسا.

تشكيلة الأهلي المصري ضد فلامينغو المتوقعة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني.

في خط الوسط: اليوم ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد قفشة – حسين الشحات.

المصدر / فلسطين أون لاين